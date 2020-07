Ventola promuove l'operato di ADL: "Fa bene a puntare sui giovani"

L'ex attaccante dell'Inter Nicola Ventola è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli per parlare delle vicende di casa Napoli: "Il problema italiano è che puntiamo troppo tardi sui giovani. Io preferirei non puntare su Griezmann ma su un giovane che potrebbe diventare il nuovo Griezmann. Quando investi tanti soldi su un giovane, che è pur sempre un rischio, sei sicuro di quello che stai facendo. Noi italiani dovremmo fare di più come fanno in Germania e come fa lo stesso De Laurentiis. Spero che alla fine acquistino questo giocatore”.