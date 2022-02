Ventura: "Il Napoli si gioca tutto nelle prossime due! Osimhen? Al centro del progetto"

Giampiero Ventura, ex allenatore sia del Napoli che del Venezia che si sfideranno domenica, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “In queste due partite potrebbe riaprirsi un discorso che 20 giorni fa poteva sembrare difficile. Bisogna innanzitutto vincere a Venezia dove hanno sofferto tutti e poi vincere con l’Inter. E’ evidente che il Napoli arriverà con la determinazione e la ferocia necessaria per fare bene.

Credo che con un girone di ritorno da giocare tutto è ancora aperto. L’Inter ha la rosa migliore, è campione d’Italia ma è pur sempre la squadra che ha sofferto con il Venezia. Il Napoli deve credere nello scudetto, ci sono tutti i presupposti per farcela. Chiaro che se l’Inter vince con Milan e Napoli è giusto che tutti si alzino in piedi ad applaudire, vorrebbe dire avere il 75% di scudetto in mano.

Penso che Osimhen sia centrale nel progetto Napoli. Bravissimi tutti a sostituire gli assenti. Credo che per l’allenatore sia una fortuna avere dei sostituti di così grande valore, oggi ha delle vere e proprie certezze assolute che aumentano la convinzione e la consapevolezza dell’organico a disposizione.”