Verona, Setti nega i buu a Balotelli: "I tifosi sono ironici, non razzisti. Non si è sentito nulla"

Nel post Verona-Brescia ha parlato il Presidente gialloblù Maurizio Setti a Sky: “Mi associo a quanto detto da Juric, in campo non abbiamo sentito nulla. So come funziona, i tifosi veronesi sono particolari e hanno un modo di fare simpatico di prendere in giro la gente. Ma il razzismo non esiste. E se esiste siamo i primi a condannarlo. Non dobbiamo ricordarci della Verona di 30 anni, al giorno d’oggi siamo una società che ha nel dna lo sport: abbiamo tantissimi giocatori di colore, quindi il razzismo lo condanniamo. Ripeto, oggi dal campo non esiste nulla. I tifosi del Verona sono ironici ma non razzisti.

Balotelli? Conosco Balotelli è una persona sensibile. Ovvio che un gesto fatto da un giocatore del genere abbia una rilevanza diversa. Ho parlato con Balo, gli ho chiesto scusa se qualcuno ha detto qualcosa, ma non si è sentito nulla in campo. Stiamo ingigantendo qualcosa. A Verona non è successo nulla”