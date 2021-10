Verona, Tudor: "Milan come il Napoli, sono le squadre più in forma del campionato"

Igor Tudor, allenatore del Verona, è intervenuto in conferenza stampa prima della partita contro il Milan: "Abbiamo lavorato bene con chi è rimasto. I nazionali hanno fatto bene, hanno vinto tutti, mi sembra, ed è positivo per il morale. Non vediamo l'ora inizi la partita, contro una grande squadra e in un grande stadio".

Come sta chi rientra dagli infortuni?

"Hanno lavorato a parte e un po' con noi, vediamo domani com'è la situazione e decidiamo".

Mancherà Theo Hernandez.

"Non credo che un giocatore cambi le dinamiche di una squadra. Il Milan è una delle squadre che stanno meglio in Serie A, insieme al Napoli. Mi aspetto una partita molto difficile, andiamo là e vediamo che succede".