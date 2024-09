Vicario esalta McTominay: "Sarà una grande rivelazione, l'ho preso al fantacalcio"

Nel corso di un'intervista rilasciata a Sky Sport, Guglielmo Vicario è tornato a parlare di Serie A e lo ha fatto svelando la sua passione per il fantacalcio, gioco che in Italia è sempre più popolare: "Ne faccio due, uno Mantra e uno Classic. In porta in uno ho Scuffet, Montipò e Suzuku, mentre nell'altro ho deciso di puntare su Sommer, Di Gennaro e Falcone".

Passiamo poi al centrocampo.

"Quest'anno da buon inglese ho puntato su Scott McTominay, sarà una grande rivelazione. Poi Giovanni Fabbian può fare molto bene e poi vediamo. Ho preso Politano e Frattesi, jolly che portano sempre bonus".

Il reparto dove si spende di più però è sempre l'attacco.

"Quest'anno al Mantra vado forte con Zaccagni, Orsolini, Leao, Morata e anche Gudmundsson. Non li posso mettere tutti insieme, in base alle settimane vedrò. Nel Classic ho preso Lautaro, non ha ancora segnato e questo mi lascia tranquillo perché vuol dire che ne segnerà tanti da qui in avanti. Poi ho puntato su De Ketelaere, secondo me tra gol e assist mi darà grandi soddisfazioni".