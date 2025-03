Vicedirettore Gazzetta: "Napoli sarà protagonista sul mercato! Riserve poco competitive..."

vedi letture

Stefano Agresti, vicedirettore de La Gazzetta dello Sport, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Le ambizioni del Napoli sono elevate, quindi mi aspetto un Napoli protagonista sul mercato, credo che lo sarà sicuramente. Inoltre è ambizioso anche Conte, un allenatore che chiede molto ai suoi presidente. E sa che bisogna completare l'organico.

Quest'anno il Napoli è competitivo nei titolari, ma sicuramente meno nelle riserve. Per il ritorno in Europa bisognerà ampliare la rosa. Poi ci sono anche le possibili partenze e per questo il prossimo mercato del Napoli sarà particolarmente vivo".