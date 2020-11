VIDEO - Assenza Pioli, Fedele: "Senza Sarri in panchina il Napoli avrebbe vinto 2 scudetti!"

Domenica il Milan affronterà il Napoli con Daniele Bonera, collaboratore di Pioli, sulla panchina per le positività al Coronavirus del allenatore rossonero e del suo vice. L'ex dirigente del Parma Enrico Fedele ha commentato la vicenda ai microfoni di Canale 8: "Quando ci stanno gli allenatori in panchina è peggio. Se Sarri non fosse mai andato al domenica in panchina, il Napoli avrebbe vinto due scudetti! Sarri è stato il più grande allenatore del Napoli dal lunedì al sabato, la domenica per via della sua cocciutaggine, alle volte ha sbagliato. E' ha sbagliato proprio nella parita clou contro la Juve, a Torino il 13 febbraio del 2016, quando fece entrare un attaccante e non un centrocampista e il Napoli perse col gol i Zaza". Di seguito il video tratto da Youtube.