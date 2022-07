VIDEO - Cruciani: "Napoli competitivo, ma solo per il 4° posto! ADL ha ridimensionato..."

Giuseppe Cruciani, celebre conduttore radiofonica de 'La Zanzara' su Radio 24, a margine del Vip Master a Milano Marittima

Giuseppe Cruciani, celebre conduttore radiofonica de 'La Zanzara' su Radio 24, a margine del Vip Master a Milano Marittima è intervenuto al microfono di TuttoMercatoWeb.com: "Lukaku, Pogba, Di Maria e Dybala sono i grandi colpi di questo mercato. Non è vero che il calcio italiano si ridimensiona. La Roma con Dybala può sognare, non so se lo Scudetto, ma può sognare".

La Juventus tornerà a lottare per lo Scudetto? "La Juventus deve competere per il titolo. In teoria ogni anno lo fa. La Juventus può competere, è ovvio, anche perché si è rinforzata prendendo due campioni internazionali e uno forte in difesa (Bremer, ndr)".

Milan e Napoli sono un po' indietro? "Il Milan ha vinto lo Scudetto, non è indietro perché ha mantenuto più o meno gli stessi giocatori. Il Napoli sta affrontando una situazione un po' complessa perché De Laurentiis ha deciso di ridimensionare il monte ingaggi. Credo che la squadra resti competitiva, ma sulla carta solo per la Champions League".