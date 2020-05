VIDEO - Iannicelli contro gli Ultras: "Non accetto morale sui morti, quante porte chiuse per i vostri scontri!"

Il giornalista Peppe Iannicelli è intervenuto ai microfoni di Campania Sport, in onda su Canale 21, criticando il mondo Ultras dopo le proteste per la ripresa del campionato: "Sono molto arrabbiato. Già non ho molta simpatia nei confronti del mondo Ultras per certi loro atteggiamenti e la sicurezza al San Paolo, ma l’idea che gli Ultras si arroghino il diritto di pretendere che il Calcio finisca, per me questa è la maggiore motivazione per ricominciare. Io da questa gente non mi faccio dettare l’agenda. Non accetto che chi è stato responsabile del giocare a volte a porte chiuse, perché prima di ora lo si è sempre fatto solo per incidenti e scontri provocati dalle parti estreme delle tifoserie fuori e dentro lo stadio. Non accetto che costoro vengono a farmi la lezione di morale sui morti per il virus, signori cari restatevene a casa . Anzi se restate a casa per sempre, liberandoci della vostra dannosa presenza, credo che almeno il Coronavirus a qualcosa sarà servito. Lo dico senza mezzi termini, perché quando dicono con i morti non si gioca, allora non si va neanche al ristorante, dal barbiere o a comprare vestiti ed auto. Avete detto la vostra, ora lasciateci lavorare".