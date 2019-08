VIDEO - San Paolo, Arch. Zavanella: "Lavori Universiadi non bastano. Bisogna capire il rapporto col Comune..."

Intervistato da TMW, l'architetto Gino Zavanella ha parlato anche del San Paolo: "Universiadi San Paolo? Non bastano, è uno stadio non adatto al calcio a causa della pista d'atletica. Difficilmente si può adattare perché gli stadi moderni devono essere pensati per il calcio. ADL? E' un vulcano, lui si alza la mattina ed ha idee geniali... Noi siamo in ottimi rapporti, mi ha già contattato ed abbiamo fatto degli studi. Dobbiamo aspettare per capire il rapporto con l'amministrazione pubblica. Non è facile, il sindaco ha un forte carattere, ADL non da meno ed è un convivenza difficile".