VIDEO - "Sei un leone o un gattino?": la risposta- virale di Gattuso al giornalista spagnolo

Alla domanda di un giornalista spagnolo se si sentisse più gattino o più leone, l’ex tecnico del Napoli ha così replicato

"Sei un leone o un Gattino?". È un Rino Gattuso in grande forma quello apparso nella prima conferenza stampa da allenatore del Valencia. Alla domanda di un giornalista spagnolo se si sentisse più gattino o più leone, l’ex tecnico del Napoli ha prima chiesto aiuto all’interprete per sapere se aveva capito bene e poi ha replicato in modo tale da suscitare le risate dell’intera sala stampa: "Secondo te sono un leone o un gattino? Tra un mese o due mesi parliamo di questo, anzi, tra due mesi ti offro un caffè e te lo spiego".