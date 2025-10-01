Vidigal: "Nello Sporting c'è un giocatore da tenere d'occhio"

Il portoghese José Luis Vidigal, ex centrocampista del Napoli, presenta ai microfoni de La Gazzetta dello Sport la sfida ai lusitani dello Sporting: "Lo Sporting gioca molto bene, è in fiducia, con quel 4-2-3-1 che ti attacca, non ha patito l’addio di Gyokeres, resta una protagonista del campionato portoghese. E il Napoli l’ho visto a Milano, contro il Milan, ha giocato bene nonostante le assenze in difesa, che però potrebbero pesare. Sarà una partita difficile e anche delicata dal punto di vista tattico, però sarà bella come può esserlo una sfida tra due avversarie che vogliono vincerla".

Quali possono essere i giocatori simbolo stasera?

"C’è l’imbarazzo della scelta, chiaramente. Direi De Bruyne ma confesso che il McTominay dell’anno scorso è stato impressionante per i gol e per la personalità con cui si è presentato in Serie A. E per lo Sporting, facile, dico Hjulmand che in Italia conoscete benissimo e che ancora viene seguito, così scrivono da noi, dalla Juventus. È diventato in leader dello Sporting. E comunque ci sarà da divertirsi. Io me la godrò tutta".

Ricorda i suoi anni a Napoli?

"Trovammo difficoltà, non fu un periodo felice per i risultati ma l’amore della gente non è mai mancato. Sono legato a Napoli, ovvio".