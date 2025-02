Vieri alla Gazzetta: "Inter in ansia sul Napoli! Rido su chi dice che non conta riposare..."

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'ex bomber Bobo Vieri ha parlato anche delle ambizioni dell'Inter e della sfida Scudetto contro il Napoli: "Mkhitaryan ha parlato di Inter ingiocabile? E io le dico la mia top 5 per la Champions: Inter, Real, Barcellona, Bayern e Liverpool. Più il City come outsider, fa ridere eh? E quelle che giocano meglio sono Inter, Liverpool e Barcellona".

Si può inconsciamente pensare più alla Champions che al campionato? "Club come l’Inter sono nati per vincere nel loro Paese e in Champions. Se pensi più a un obiettivo e lo fallisci, rischi di restare con niente in mano: la strada è lottare per tutto, l’Inter lo ha capito. Un’avversaria come il Napoli aiuta o mette ansia? Tutte e due le cose: aiuta perché sai che devi andare forte, ansia perché sai che il Napoli è lì, in agguato, e ti può dare fastidio. Vedo ancora l’Inter favorita per lo scudetto, ma il Napoli è la peggior avversaria possibile: perché gioca una volta alla settimana e a me, quando sento dire che questa cosa non conta, scappa da ridere".