Inter, Barella: "Guardare gli altri giocare il Mondiale è stata una coltellata"

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Barella torna sull'assenza dell'Italia al Mondiale e ribadisce la volontà di restare all'Inter.

In conferenza stampa da Hong Kong, il centrocampista dell'Inter e della Nazionale Nicolò Barella ha parlato prima della sfida col Manchester City tornando sull'assenza dell'Italia al Mondiale che si è giocato nelle scorse settimane:

Il riposo extra ed il lavoro svolto in Germania?

"Avere un po' più di tempo per recuperare è stato importante, anche se aver guardato altri giocare il Mondiale è stata una coltellata. Ma anche dalle cose brutte bisogna prendere il buono, pensare al fatto che abbiamo avuto modo di riposare e di aver fatto un duro lavoro in Germania. Abbiamo messo benzina per il campionato".

I suoi obiettivi per l'ottava stagione all'Inter?

"Come sempre, l'obiettivo qui è sempre stato vincere. A volte non ci siamo riusciti, a volte abbiamo sbagliato, ma questo è il calcio. L'obiettivo è lo stesso per club, società e squadra. Sulla mia permanenza... mi piacerebbe restare sempre qui, dipenderà dal mio livello fisico nei prossimi anni".

Abbiamo già visto il miglior Barella?

"Spero di poter alzare ancora il mio livello. Tutti gli allenatori con i quali ho lavorato mi hanno lasciato qualcosa, ora il mister magari mi chiede e insegna cose nuove. Spazio per imparare c'è sempre".