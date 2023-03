Vieri sicuro: “Dopo il Napoli, la Fiorentina è la squadra che gioca il miglior calcio in Italia”

Christian Vieri, nel corso della trasmissione in onda su Dazn" Coca Cola SuperMatch", ha parlato così della Fiorentina di Vincenzo Italiano

© foto di www.imagephotoagency.it

Christian Vieri, nel corso della trasmissione in onda su Dazn" Coca Cola SuperMatch", ha parlato così della Fiorentina usando parole d'elogio per la sqyadra di Vincenzo Italiano: "La squadra viola, dopo il Napoli, per me è la squadra che in Italia gioca il miglior calcio. Più della Lazio, non c'è paragone".