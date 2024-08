Vigliotti: “La questione dell’infortunio di Kvara è strana. Brescianini? Mi sanguina il cuore…”

Gianluca Vigliotti, giornalista, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Osimhen? Mancano dieci giorni alla fine del mercato, il tempo è poco. Ricordo che prima della sosta estiva parlavamo di accordo fatto col PSG, ma la cosa non s’è sviluppata e i danni sono evidenti tra la gara col Modena e quella col Verona che è stata proprio una brutta roba. Tra le tante frasi di Conte m’ha colpito quella in cui ha detto ‘mi sanguina il cuore’, però anche il mio cuore ieri ha sanguinato quando ho visto far doppietta a Brescianini. Non capisco perchè non sia arrivato Brescianini, così come non capisco come mai Folorunsho non sia presente nella rosa del Napoli.

Neres? All’Ajax era un fenomeno, ma in attacco sarebbero poi in tanti. Voglio capire come finirà il mercato del Napoli, per ora preferisco non esprimermi. Se rinuncio a Brescianini, a Folorunsho, a Gaetano e a Cajuste vuol dire che devo prendere qualche centrocampista. Anche la questione dell’infortunio di Kvaratskhelia è strana, Conte ha parlato di problema alla testa e la società parlava di affaticamento muscolare.

McTominay? Giocatore sopra la media, magari arrivasse.

Osimhen? Tutti noi pensavamo il Napoli avesse un accordo già fatto per cederlo al PSG che però non vuol pagare la clausola a quanto pare. De Laurentiis ha detto no ed il PSG s’è fermato e magari arriverà al 30 agosto con un’offerta bassa e prenderà il Napoli per la gola”.