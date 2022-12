Vigliotti: "Le parole di Kim tradotte male, ma lo capisco. Il Mondiale è sempre il Mondiale"

"Ci credo poco, avrà detto 'Stringerò i denti'".

Gianluca Vigliotti, giornalista, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli e ha parlato ai microfoni di 'Radio Goal': "Vorrei entusiasmarmi molto in questo mondiale ma faccio fatica. Il Camerun batte il Brasile, il Giappone vince, la Corea del Sud anche ma non sono soprese quanto risultati arrivati in base a ciò che si fa vedere in campo".