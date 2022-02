Vinicio dopo l'incontro col Napoli: "Ho fatto gli auguri e detto di credere allo Scudetto"

Luis Vinicio, 90 anni, ex allenatore azzurro, è andato a trovare il Napoli a Castel Volturno dopo aver festeggiato il compleanno al Vomero

Luis Vinicio, 90 anni, ex allenatore azzurro, è andato a trovare il Napoli a Castel Volturno dopo aver festeggiato il compleanno al Vomero e ha raccontato l'incontro ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Sono stato a Castel Volturno, ho fatto i miei auguri. E' arrivata questa vittoria eccezionale. Basta crederci, mettere in atto tutte le circostanze positive. In questo momento bisogna pensare solo al campionato e basta, perdere interesse per qualsiasi altra cosa, e vedrete che andrà tutto bene".