Viviano attacca Conte: "Mi sta sulle palle! Si lamenta e punge sempre i colleghi..."
Emiliano Viviano, ex portiere, ha espresso giudizi durissimi su Antonio Conte durante il podcast Centrocampo. Pur riconoscendone le qualità tecniche, l’ex Sampdoria e Fiorentina ha criticato aspramente il modo di porsi del tecnico del Napoli: “Non lo conosco personalmente, ma come allenatore mi sta sulle palle. Si lamenta sempre, non gli va mai bene nulla”.
Viviano ha sottolineato come Conte, a suo dire, spesso contraddica se stesso: “Dice di non parlare di arbitri e poi lo fa, Internet non dimentica”. L’ex portiere ha poi giudicato “esagerate” le frecciate lanciate dal tecnico verso colleghi come Chivu e Fabregas. “È un fenomeno in panchina – ha concluso – ma preferisco chi propone un calcio diverso”.
