Viviano critica Conte: “Non lo sopporto! Come fai dopo un 6-2 a dire che 9 nuovi sono troppi?”

vedi letture

L’ex portiere Emiliano Viviano, attuale opinionista, ai microfoni di TvPlay ha attaccato Antonio Conte per le sue dichiarazioni post PSV Eindhoven-Napoli: “La situazione del Napoli non è rosea, ma neanche disastrosa. In campionato e a 3 punti dal primo posto, in Champions non è andato bene, ma le risposte che ha dato Conte in conferenza post PSV sono una roba da farsi esplodere.

Lui come allenatore in linea teorica non è criticabile, ha fatto cose incredibili ovunque ma la comunicazione non la sopporto. E’ riuscito a dire che il Napoli ha preso troppi giocatori: avete mai sentito un allenatore dire questa cosa? Hai fatto la peggior sconfitta di sempre in Europa e te ne esci con questa cosa come giustificazione…”.