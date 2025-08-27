Viviano: "Fisicamente parlando Modric sta meglio di De Bruyne”

L'ex portiere Emiliano Viviano ha commentato a TvPlay quella che è la forma fisica di Kevin De Bruyne che non è parso in grande condizione alla prima giornata di campionato contro il Sassuolo, dove ha comunque chiuso con un gol: “Fisicamente parlando Luka Modric sta meglio di Kevin De Bruyne”.

Lo stesso Viviano qualche tempo aveva così parlato dell'ambiente calcistico a Napoli: "Se cammino per strada con una tuta diversa mi becco sempre le offese, è uno dei pochi posti in cui succede".