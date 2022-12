Vlahovic eliminato con la Serbia: "Siamo a -10 dal Napoli, ma la Juve non molla mai!"

Dusan Vlahovic, attaccante della Serbia e della Juventus, è intervenuto in zona mista dopo l'eliminazione della sua Nazionale dal Mondiale

Ha chiamato qualcuno dalla società in questi giorni? "Sì, ne abbiamo parlato. Mi hanno detto quello che è successo e avevo letto sui giornali".

Dusan Vlahovic , attaccante della Serbia e della Juventus, è intervenuto in zona mista dopo l'eliminazione della sua Nazionale dal Mondiale. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, l'ex Fiorentina ha parlato anche delle dimissioni di Andrea Agnelli: "Vediamo ora quando torno in Italia, non ho capito bene che cosa sia successo. Mi ha fatto grandissimo piacere avere lui come presidente".

Un Mondiale così duro può essere una spinta per un rilancio da scudetto?

"Noi giochiamo partita per partita, siamo a 10 punti dal Napoli che gioca un grandissimo calcio, ma la Juve non molla mai. Lotteremo fino alla fine".

Fisicamente come va? La sostituzione dopo 60 minuti fa parte di un piano di recupero?

"Sto bene, il dolore è diminuito tanto ma è presente ancora. Mi sento molto meglio, la sostituzione è stata una scelta del mister. Non è stato facile, ma sto bene".

E personalmente?

"Mi aspetto sempre di più da me stesso, qui ero fuori da un mese e mezzo. È stata la mia prima da titolare da non so quanto…".