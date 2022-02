Vocalelli: "Roma con poco potere politico? Mourinho dimentica il rigore non dato al Napoli"

Alessandro Vocalelli, editorialista per La Gazzetta dello Sport, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli: “Spalletti è un eccellente allenatore che non ha sbagliato un anno della sua carriera. La gente non si ricorda, ma ha fatto bene anche all’Inter con due qualificazioni in Champions nonostante il caso Icardi. Il Napoli è restato competitivo anche quando ha perso tanti giocatori, nella squadra c’è uno spirito d’orgoglio e di voglia che sta portando a questi risultati.

Le dichiarazioni di Mourinho? E’ un furbacchione, spostando il discorso sul potere troppo leggero della Roma non parla di una squadra che per 90’ era stata imbrigliata dal Genoa. Dire che la Roma non ha potere oggi è fuori luogo, il Genoa conta sicuramente di meno rispetto ai giallorossi rispetto alla Roma. Anche le avversarie della Roma come Lazio e Atalanta non credo che abbiano tutto questo potere politico. In altre occasioni la Roma ha avuto episodi a suo favore che ora ci si dimentica, ad esempio proprio contro il Napoli non fu dato un rigore che c’era agli azzurri. Il limite della Roma è che Mourinho non ha dato un gioco alla squadra dopo 7 mesi.

Come arriva l’Inter al Maradona? Con la sensazione forte di aver buttato via una grande opportunità nel derby, quella partita l’ha buttata Inzaghi con gli errori sui cambi. Nel calcio di oggi si va ormai col pilota automatico con dei cambi sistematici, quella per l’Inter era quasi una finale e bisognava chiedere uno sforzo supplementare ai vari Brozovic e Calhanoglu. Ora l’Inter arriva alla partita col Napoli nella scomoda posizione di sapere che non più sbagliare. L’Inter resta una squadra molto forte e per il Napoli sarà dura battere, però ora sarà un 50%. Se il Napoli sabato riesce a vincere, il campionato assume un assetto completamente diverso”.