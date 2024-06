Voeller stima Spalletti: "Ottimo lavoro a Napoli, farà bene anche all'Europeo"

Rudi Voeller, attuale direttore tecnico della Germania, ha parlato alla Gazzetta dello Sport in vista dell'imminente inizio degli Europei

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Rudi Voeller, attuale direttore tecnico della Germania, ha parlato alla Gazzetta dello Sport in vista dell'imminente inizio degli Europei toccando anche il tema dell'Italia di Luciano Spalletti:

Vi considerate outsider o favoriti?

"Per me la Francia è la grande favorita, anche loro possono non avere qualche volta un gioco bellissimo, però hanno i giocatori più forti: la rosa è incredibile. Poi ci sono tra cinque e sette squadre che possono combattere con tutti. Noi, l’Italia, l’Olanda, l’Inghilterra, Portogallo, Spagna. Poi aspettiamoci anche le sorprese, tipo Austria o Croazia".

Cosa le raccontano i suoi amici italiani del lavoro di Spalletti?

"Non ho visto le ultime amichevoli e poi nelle partite prima di un torneo non si è mai brillanti, perché provi sempre qualcosa. Ma il lavoro di Spalletti è sotto gli occhi di tutti, come quello che ha fatto a Napoli. Gli azzurri sono sempre una buona squadra, possono fare bella figura anche a questo Europeo. È difficile giocare contro l’Italia".