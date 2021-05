Zamparini su Spalletti: "A Venezia pensai che portasse rogna. Spero che gestisca Insigne meglio di Totti"

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Maurizio Zamparini, ex presidente di Venezia e Palermo: "Sono molto dispiaciuto per la mancata qualificazione in Champions del Napoli.

Spalletti? L’ho avuto quando ero presidente a Venezia, è sicuramente un ottimo allenatore. A Venezia vestiva sempre di nero, prendemmo due gol all’82’ e all’83’ che costarono la salvezza, pensavo che portasse rogna e allora lo cacciai, dopo però lo richiamai ad allenare.

Problematiche caratteriali? È un po’ altezzoso e non umile, ma ha grandi capacità ed è un ottimo allenatore. Come carattere assomiglia un po’ a Mourinho più che a Ancelotti.

Ebbe problemi con i miei giocatori? No, non avevo super campioni. Spalletti come Sarri erano ottimi con squadre medio-basse, poi quando si fa il salto di qualità bisogna saper gestire bene i campioni. Ha gestito male Totti speriamo che sappia gestire bene Insigne, negli anni credo che comunque Spalletti sia maturato”.