Zazzaroni: “A Napoli poco entusiasmo, godono di più per le sconfitte della Juve”

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, è intervenuto a 'Tutti Convocati', trasmissione in onda sulle frequenze di Radio24: "Poco entusiasmo a Napoli? Non so spiegarmelo, molti napoletani sono ancora preoccupati della Juve o godono dei suoi insuccessi, penso si orienteranno presto sui successi della loro squadra che sta giocando benissimo. C'è consapevolezza che questa squadra è forte, ma mi aspettavo un entusiasmo superiore, non è la Napoli che conosco io. Vero che negli ultimi anni ha avuto botte pesanti, illusioni svanite, poi il rapporto difficile tra tifoseria e presidente".