Zazzaroni: "Ancelotti voleva Rodrigo già l'anno scorso, Lozano molto indietro

Ivan Zazzaroni, direttore de Il Corriere dello Sport, ha parlato ai microfoni di Radio Marte soffermandosi sulle voci di mercato in casa azzurra: “Di Lorenzo è il Malcuit di quest’anno. Si è messo in evidenza come uno dei migliori esterni del campionato, è un giovane ed è un buon acquisto, ma è stata sbagliata la comunicazione perché ripeto, è un rinforzo e può ancora arrivare un titolare su quella fascia. Di Lorenzo interessava anche ad altre squadre, anche a Lazio e Roma.

Rodrigo piace tantissimo ad Ancelotti che lo voleva già lo scorso anno. Quest’anno il Napoli ci sta riprovando e sarebbe un grande colpo. Lozano invece è molto indietro: ha lo stesso agente di Insigne e dubito che Raiola porti due calciatori dello steso ruolo in una stessa squadra.

Ancelotti non so se può cambiare i parametri del Napoli, ma di certo chiederà giocatori importanti a De Laurentiis. Vuole due esterni titolari, un centrocampista e una punta. Ilicic interessava, ma restando Gasperini all’Atalanta, dubito possa andar via”.