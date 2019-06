Zazzaroni consiglia: "Fossi il Napoli prenderei Icardi domattina! Ma le cifre..."

Tanti temi con il direttore del Corriere dello Sport, dall'affare-Icardi alla situazione esterni in casa Napoli. A Radio Marte, nel corso di 'Marte Sport Live', è intervenuto Ivan Zazzaroni: "Icardi è un ragazzo orgoglioso, ma non ha la testa calda. Purtroppo o per fortuna per lui, ha una moglie molto ingombrante e questo gli sta pregiudicando l'immagine. Al Napoli servirebbe eccome, lo prenderei domattina, ma, la cifra del cartellino e l'ingaggio sono elevati".

ROMA E NAPOLI - "Fonseca è un buon allenatore, ma deve avere una squadra che segua i suoi principi di gioco. Il Milan è più avanti della Roma perchè è una squadra giovane e con pochi rinforzi può rientrare tra le prime. Il Napoli si sta muovendo molto sugli esterni, è già arrivato Di Lorenzo, serve un calciatore più forte di Mario Rui, ma mi piacerebbe rivedere il vero Ghoulam".