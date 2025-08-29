Zazzaroni: "Hojlund? Non bisogna prolungare trattative a fine mercato, tutti sanno le cifre!"

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, è intervenuto a 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Oggi da Manchester mi è arrivata la notizia di un rallentamento nell'operazione Hojlund. Al 99% c'è l'inserimento di un altro club, ma il Napoli ha il sì del giocatore e spero che possa chiudere presto. Tutto questo prolungamento di una trattativa a fine mercato ti espone a un rischio enorme. Perché tutti sanno le cifre, le condizioni e quindi altri club possono muoversi.

Sorteggio Champions? In generale il sorteggio è stato terribile, per tutte le italiane. Forse il Napoli ha qualche speranzella in più. Mi sembra un po' più equilibrato da questo punto di vista, ma non è semplice per nessuno. Otto partite sono qualcosa di diverso ovviamente, ma nel complesso tra le quattro italiane il Napoli è quella che è andata meglio. Non bene, ma meglio".