Zazzaroni: "Lookman introvabile da giorni, l'Atalanta vorrebbe multarlo ma non sa come dirglielo"

“Mancano soltanto due settimane a Sassuolo-Napoli e Genoa-Lecce, le prime della serie, e siamo messi così. Come prima, peggio di prima”. Questa l’analisi sul prossimo campionato del direttore del Corriere dello Sport-Stadio, Ivan Zazzaroni: “Continuiamo a essere colpevolmente esterofili. Anche se l’Atalanta vorrebbe multare Lookman, ma non sa come comunicarglielo, visto che da giorni risulta introvabile. Ademola chiede il rispetto della parola data, o della promessa fattagli, Percassi quello della società.

Nel frattempo l’Inter parla d’altro: non batte ancora piste alternative per non irritare lo stesso Lookman che ci sta mettendo la faccia e anche qualcos’altro. Sucic e Luis Henrique hanno il compito di ricordare ai tifosi di essere nuovi e forti. Calha ha fatto pace con Lautaro e forse anche con se stesso” scrive Zazzaroni.