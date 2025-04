Zazzaroni rivela: “Paratici-Milan, contratto era pronto: arrivate pressioni persino federali per bloccarlo”

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, è intervenuto nel corso di 'Pressing', trasmissione in onda sui canali Mediaset: “Salta Paratici al Milan? Il contratto era pronto, ce l’aveva in mano. Delle pressioni ci sono state, molto forti, anche a livello federale e lo dico molto chiaramente. Paratici non deve rientrare in Italia e vorrei capire per quale ragione.

Ha commesso degli errori, è stato punito e la sua squalifica si esaurisce il 20 di luglio. Una volta scontata la squalifica non si può lavorare più in Italia? Va aggiunta però una postilla nelle regole perché pare sia così. Ora c’è Tare in pole, c’era pure D’Amico che però è già sotto contratto”.