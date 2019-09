Zazzaroni: "Sconfitta agghiacciante sprecando tanto, ora serve vincere anche senza la prestazione"

Ivan Zazzaroni, direttore de Il Corriere dello Sport, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni a Marte Sport Live: “E’ chiaro che sono due sconfitte che ti fanno male, è strana la dinamica con cui sono venute. Quella di Torino poteva essere anche meritata per la prima ora di gioco, quella dell’altra sera invece è agghiacciante. Il Napoli ha giocato ad un buon ritmo, anche se ha sprecato tanto, Olsen è diventato un portiere improvvisamente.



Problema difensivo? Il Napoli è una squadra che subisce. Dovrebbe avere una consistenza diversa difensiva perché ha preso Manolas. Al momento non c’è solidità. Col tempo si troveranno i meccanismi grazie anche a un miglioramento della condizione mentale di Koulibaly.



Qual è la squadra titolare del Napoli? A Lecce hai fatto 4 gol con otto cambi, ogni partita ha la sua storia. Ruiz è un giocatore importante come Elmas, non ho visto bene Allan e Zielinski. E’ una questione di condizione fisica, con il Cagliari è stato un incidente di percorso. Il Napoli deve trovare la vittoria anche senza la prestazione.



Attacco azzurro contro il Brescia? Credo giochi Milik, Insigne e Callejon. L’unico dubbio può essere tra Mertens e Lozano”.