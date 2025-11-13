Zazzaroni svela: "Manna mi aveva già detto di Conte, assenza capitata anche l'anno scorso!"
Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli: "Io ho chiamato il direttore sportivo Giovanni Manna, che mi aveva già detto dell'assenza di Conte alla ripresa degli allenamenti. Quando me l'ha detto non me ne sono accorto. Lui questa cosa me l'aveva detta.
Poi quando ci ho ripensato, ho detto 'Oh cavolo!'. Oggi mi sono confrontato con la comunicazione del Napoli, in maniera molto affettuosa e sincera, evidentemente hanno pensato che fosse una cosa normale, capitata anche lo scorso anno. La richiesta di Conte è di stare un attimo più tranquillo, anche perché ne ha bisogno".
Conte assente a Castel Volturno, SSC Napoli: "Rientra lunedì come programmato"
