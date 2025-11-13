Infortunio Anguissa, sospiro di sollievo? Repubblica: "Non c'è lesione, stop di 10 giorni"

Oggi alle 12:00
di Fabio Tarantino

Un piccolo sospiro di sollievo per il Napoli: secondo Repubblica, infatti, è rientrato l'allarme per Frank Zambo Anguissa. I primi esami medici eseguiti al rientro in città del giocatore, alla clinica Pineta Grande di Castel Volturno, "hanno escluso infatti lesioni muscolari. Si tratta di un semplice affaticamento. Il centrocampista dovrà fermarsi solo per una decina di giorni". Lo scrive il giornalista Marco Azzi nell'edizione online del quotidiano. Attesa ora per il comunicato ufficiale del club azzurro. 

