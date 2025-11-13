Micheli all'Arsenal, Chiariello: "E il Napoli lo libera così? Capiremo..."

Umberto Chiariello a Radio Crc nel suo editoriale di questa mattina ha parlato di una notizia di mercato che ha riguardato il Napoli nelle ultime ore: "Nel frattempo per esempio Micheli, capo area scouting, se ne va all'Arsenal con effetto immediato da quel che si legge. Micheli è l'uomo che scoprì Hamsik, a detta di qualcuno ha anche scoperto Kvara, è stato un ottimo capo scouting ma è stato anche l'uomo dei disastri del post scudetto con Lindstrom, Natan e compagnia bella.

Perché va via? Qualcuno gli imputa qualcosa o è solo un'occasione irripetibile? E il Napoli lo libera così? Lo capiremo presto", le sue parole. Micheli, infatti, farà presto parte del team di reclutamento guidato dal direttore sportivo dei Gunners, l'italiano Andrea Berta.