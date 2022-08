Zenga: "Se si guarda ai giovani arrivati, il Napoli ha fatto una grande squadra"

Non so se arriverà anche Navas, anche se sono un ammiratore di Meret".

L’ex portiere e l’allenatore Walter Zenga è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: “Se guardiamo l’età dei giocatori che sono andati via, non sto discutendo il valore di Koulibaly, Insigne e Mertens, e si guarda i giovani che hanno portato dentro, il Napoli ha fatto una grande squadra. Mi ha impressionato molto nella partita di Verona, perché mi ha dato l’impressione di essere una squadra forte e che sa quello che vuole. Non so se arriverà anche Navas, anche se sono un ammiratore di Meret. Da portiere e allenatore sono curioso di conoscere il pensiero di Spalletti su di lui. Un portiere più gioca, più prende confidenza e va avanti”.