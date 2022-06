Zerbin, l'agente: "Ha fatto gavetta, è pronto per il Napoli! Complimenti al club..."

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Giulio Marinelli, agente di Alessio Zerbin

© foto di Ivan Benedetto/Uff. Stampa Pro Vercelli

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Giulio Marinelli, agente di Alessio Zerbin: “Zerbin? Gli ultimi giorni sono stati pieni di belle novità. L’esordio in Nazionale? Quando ho saputo che c’era la possibilità che esordisse sono venuto a Cesena. È stato molto bello vederlo. Se avete notato quando stava per entrare sembrava non avvenisse mai la sostituzione. Sono passati 3/4 minuti. Era un po’ dispiaciuto di non essere incluso nel primo elenco, poi è riuscito a rifarsi.

Zerbin resta a Napoli? Questa è una valutazione che spetta alla società e a Giuntoli. Noi siamo molto convinti che lui sia pronto per affrontare il mondo Napoli dall’interno. Ha fatto una bella gavetta e questa è una bella cosa che fortifica. Ci aspettiamo che faccia vedere belle cose in ritiro. I complimenti vanno fatto al Napoli per aver creduto in Zerbin ed altri giovani. Lanciare giovani in una società come il Napoli non è facile. Molto spesso si parla di ragazzi italiani e si guarda la data di nascita, mentre ci sono ragazzi stranieri 2002/2003 che giocano senza problemi. Un esordio con un’altra maglia azzurra potrebbe essere una bella notizia”.