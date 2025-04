Zhegrova in orbita Napoli, Satin: “Grande talento, ma deve cambiare mentalità”

L’agente Fifa Bruno Satin, ex procuratore di Koulibaly, tra i massimi esperti di mercato in Francia, è intervenuto quest’oggi sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli rilasciando alcune dichiarazioni: “Kvaratskhelia? Diciamo che si è ambientato presto, è riuscito in poco tempo a diventare titolare strappando il posto a Barcola, anche Doué sta giocando molto bene, ma il gioco del Psg è perfetto per Kvara e soprattutto ha la fiducia del mister. Dal punto di vista fisico fa un lavoro eccezionale.

Pallone d’oro in caso di Champions? In termini di assist e gol ha giocatori davanti poiché è arrivato a gennaio, a Napoli nella prima parte di stagione non è stato allo stesso livello e quindi è difficile lottare subito. Lo vincerà un giorno…vedremo.

Zhegrova? Non sta giocando da un pò di tempo e non credo che in questa seconda parte di stagione lo vedremo in campo, è un talento e un ragazzo un pò particolare, è discontinuo ma ha grande qualità per saltare l’uomo. Pronto per il salto in una grande squadra? Dipende…adesso è un buon giocatore, è cresciuto tanto in questi anni ma deve avere continuità, cosa che ancora non ha”.