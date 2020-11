Zidane su Maradona: "Era un idolo per tutti, uno spettacolo vederlo giocare"

Zinedine Zidane, allenatore del Real Madrid, ha parlato di Maradona a Sky Sport: "La morte di Diego è una notizia triste, dispiace per lui, la famiglia. Commentare questa notizia è difficile, triste per tutto il mondo, va al di là del calcio. Ricordo Diego nell'86', avevo quattordici, il mio idolo era un altro, ma lui era un idolo vero per tutti. Uno spettacolo vederlo giocare"