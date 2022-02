Zielinski non sottovaluta il Venezia: "Avversario fastidioso e campo diverso, va dato tutto"

Piotr Zielinski non sottovaluta il Venezia. L'ex Empoli, nell'intervista rilasciata oggi a Radio Kiss Kiss Napoli, ha suonato la carica in vista della trasferta del Penzo: "Noi dobbiamo pensare alla partita più vicina. Il Venezia ha dimostrato di essere un avversario fastidioso, dovremo concentrarci su questa partita, dare il massimo e batterlo".

A Venezia hanno sofferto tutti. "E' vero, ma noi dobbiamo andare lì, fare la nostra partita e risolverla. Non ho mai giocato su quel campo, da quello che ho sentito è un pochino diverso, ci sono anche le tribune vicine. Ma noi dobbiamo essere preparati per una gara molto difficile e fare il massimo per vincere".