Zoff approva: “Giusto dare la titolarità a Meret. Credo in lui, ha grandi possibilità"

© foto di Lorenzo Marucci

Dino Zoff, storico portiere della Nazionale ma anche di Napoli e Juventus, ha commentato alla Gazzetta dello Sport la notizia dell'ormai prossimo rinnovo di contratto con gli azzurri da parte di Alex Meret: "Penso che il Napoli abbia preso la decisione più opportuna. È un portiere della Nazionale che ha molto futuro. Credo in lui, ha grandi possibilità. Insidiare il posto di Donnarumma in Azzurro? Al netto degli errori recenti, ci ha fatto vincere l'Europeo. Non credo serva aggiungere altro".