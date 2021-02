Zola: "A Napoli ho visto un Parma organizzato, Elmas è stato anche fortunato"

Gianfranco Zola, ieri ospite di TvParma, ha parlato anche della sfida dei gialloblù a Napoli: "Le prossime tre partite per il Parma sono molto importanti e anche più facili rispetto a quelle delle dirette concorrenti. E' il momento di reagire di trovare quei punti che non hai trovato fino adesso. Adesso c'è un allenatore che conosce bene la squadra, i giocatori: è più adatto probabilmente col suo modo di giocare al Parma di adesso. Col Napoli mi è sembrata una squadra organizzata: prima del gol del Napoli ha giocato una bella partita. Elmas è stato bravo e fortunato nell'azione del gol: però la difesa si è mossa bene. La situazione di classifica non aiuta, sei fragile, è chiaro che adesso ti manca un po' di fiducia, di scioltezza".