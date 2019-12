Zola: "Il Napoli non giocava male, ma era fragile. Gattuso riporterà l'equilibrio"

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'ex azzurro ed assistente di Sarri al Chelsea, Gianfranco Zola, ha parlato anche del Napoli: "Sono molto dispiaciuto perché sono legato al Napoli e alla città. Vista da lontano, mi pare che la situazione sia precipitata per mancanza di equilibrio: meno gol segnati rispetto agli ultimi anni e più gol incassati. Tradotto, maggior fragilità. Il Napoli non gioca male, ma i numeri sono peggiorati. Ritiro? Non ho mai condiviso i ritiri punitivi. Bruciano energie mentali, innervosiscono, spesso scaricano i calciatori. Gattuso? Rino può riportare l’equilibrio perduto in questi primi mesi della stagione".