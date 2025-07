Il Fluminense elimina l'Al-Hilal di Inzaghi e Koulibaly: finisce 2-1

Termina sul risultato di 2-1 il match tra Fluminense e Al-Hilal, valido per i quarti di finale del Mondiale per Club FIFA. I brasiliani di Renato Portaluppi, capitanati Thiago Silva, eliminano gli arabi di Simone Inzaghi e dell'ex Napoli Kalidou Koulibaly al termine di una bellissima partita. La sblocca Martinelli nel primo tempo, pareggia Marcos Leonardo al 51esimo e poi Hercules al 70esimo firma il gol decisivo: l'Al-Hilal però fa un vero e proprio assedio negli ultimi minuti, sfiorando diverse volte la rete e con anche un paio di episodi dubbi in area di rigore. In semifinale ci va il Fluminense, che sfiderà la vincente tra Chelsea e Palmeiras.

Di seguito il quadro completo dei quarti di finale del Mondiale per club FIFA:

Oggi

Fluminense-Al-Hilal 2-1

Domani

Ore 03:00 - Palmeiras-Chelsea

Ore 18:00 - PSG-Bayern Monaco

Ore 21:00 - Real Madrid-Borussia Dortmund