PSG inarrestabile: batte in 9 uomini il Bayern Monaco e vola in semifinale

vedi letture

Mondiale per Club

Oggi alle 20:07 Mondiale per Club

Il Paris Saint-Germain supera 2-0 il Bayern Monaco e vola in semifinale del Mondiale per Club. Decidono la sfida, giocata al Mercedes-Benz Stadium, i gol nella ripresa di Desiré Doué e Ousmane Dembelé. Match vivace e ricco di occasioni da entrambe le parti, con i portieri Donnarumma e Neuer protagonisti di parate decisive.

Nel primo tempo, il PSG sfiora il vantaggio con Fabian Ruiz e Kvaratskhelia, ma Neuer è attento. Il Bayern risponde con Kane e Olise, ma Donnarumma si supera. Al 47' viene annullato un gol a Upamecano per fuorigioco, poi un brutto infortunio a Musiala dopo uno scontro con Donnarumma lascia tutti con il fiato sospeso.

Nella ripresa, il PSG cresce e dopo diverse occasioni Doué sblocca il risultato con un bel tiro dal limite. Nel finale, parigini in doppia inferiorità numerica per le espulsioni di Pacho e Lucas Hernandez, ma è Dembelé a chiudere i giochi al 95’, dopo aver colpito la traversa e finalizzato un contropiede. C'è tempo anche per un rigore prima assegnato e poi tolto da Taylor al Bayern, decisivo il VAR.