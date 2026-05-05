Bari, l'ex pres. Paparesta: "Non può essere la squadra B del Napoli! Nodo multiproprietà va risolto"

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“A Bari da tempo c’è questa polemica legata alla multiproprietà".

L'ex presidente del Bari Gianluca Paparesta, oggi opinionista su Sportitalia, ha parlato della situazione in casa del club pugliese dopo la vittoria sulla Virtus Entella che tiene la squadra biancorossa ancora in corsa per la salvezza: "Questa squadra ha bisogno di fiducia, di recente ci sono state delle partite nelle quali non si è neanche presentata in campo. - ha spiegato l'ex arbitro ai microfoni dell'emittente - È importante aver vinto l’ultima in casa, davanti ai propri tifosi, non davanti al proprio presidente che non c’era per motivi di ordine pubblico”.

Paparesta si è poi concentrato sul nodo multiproprietà che vede i pugliesi nelle mani della famiglia De Laurentiis, proprietaria anche del Napoli, che da tempo è ormai al centro della contestazione della piazza: “A Bari da tempo c’è questa polemica legata alla multiproprietà, un’anomalia del nostro calcio che va risolta: Bari non può essere considerata come la squadra B del Napoli“.