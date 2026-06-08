Ufficiale Brasile, Ancelotti sorride per Neymar: "Evoluzione favorevole, in linea con le previsioni"

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Neymar vede il Mondiale: esami positivi, Brasile fiducioso sul recupero.

La corsa contro il tempo di Neymar verso i Mondiali 2026 prosegue con segnali incoraggianti. L'attaccante del Santos, fermato nei giorni scorsi da un infortunio al polpaccio, ha effettuato nuovi controlli medici che hanno restituito indicazioni positive sul percorso di recupero. Una notizia importante per il Brasile, che spera di poter contare sulla propria stella già nelle prime fasi della competizione, pur senza accelerare i tempi del rientro.

Il Brasile resta fiducioso sul recupero

Attraverso una nota ufficiale, la Federazione brasiliana ha comunicato che gli esami strumentali hanno confermato un'evoluzione favorevole del quadro clinico del giocatore: "Neymar si è sottoposto a una risonanza magnetica oggi e gli esami hanno evidenziato un’evoluzione favorevole del trattamento, in linea con le previsioni. Proseguirà il programma di riabilitazione stabilito dalla commissione medica della nazionale brasiliana". A 34 anni, il fuoriclasse brasiliano punta a essere ancora protagonista su uno dei palcoscenici più importanti del calcio mondiale e l'obiettivo resta quello di arrivare all'esordio iridato nelle migliori condizioni possibili. In casa Brasile prevale l'ottimismo, ma senza rinunciare alla prudenza per evitare ricadute che potrebbero compromettere il prosieguo del torneo.