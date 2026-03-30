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Clamoroso in Bosnia: spia italiana registra illegalmente l'allenamento

Clamoroso in Bosnia: spia italiana registra illegalmente l'allenamentoTuttoNapoli.net
Ieri alle 23:20Mondiali
di Davide Baratto
Uno scandalo scuote la Bosnia: una spia italiana avrebbe filmato illegalmente l'allenamento della nazionale. Federazione in protesta

Ha del clamoroso quanto accaduto alla nazionale della Bosnia ed Erzegovina alla vigilia dello spareggio per i Mondiali contro l'Italia. Secondo quanto riportato dal portale bosniaco Sportsport.ba, un membro del contingente italiano di EUFOR - la forza militare multinazionale dell'Unione Europea presente nel paese - avrebbe filmato illegalmente la sessione di allenamento della selezione padrona di casa.

La reazione della Federazione calcistica della Bosnia ed Erzegovina non si è fatta attendere: secondo lo stesso portale, l'ente federale avrebbe inviato una formale nota di protesta a EUFOR, chiedendo conto dell'accaduto. Insomma, un altro caso che contribuisce ad infiammare ulteriormente una sfida già infuocata, dopo quello dell'esultanza dei giocatori dell'Italia. Il match è in programma domani, martedì 31 marzo, alle ore 20:45 allo stadio Bilino Polje di Zenica.