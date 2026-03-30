Italia, Gattuso elogia Di Lorenzo: "Fondamentale questo attaccamento"

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Il CT della Nazionale italiana elogia il capitano del Napoli che ha deciso di accompagnare il gruppo squadra nonostante sia infortunato

Gennaro Gattuso, commissario tecnica della Nazionale italiana, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Bosnia-Italia tra i vari temi ha parlato anche di Giovanni Di Lorenzo, che ha deciso di accompagnare il gruppo squadra nonostante sia infortunato. Di seguito le sue dichiarazioni: "Siamo un gruppo unito, vedo questi ragazzi dal primo giorno. All'inizio abbiamo preso gol assurdi, eravamo fragili, facevamo fatica a tenere il campo. Con Israele, alla prima difficoltà, abbiamo rischiato di buttare una partita finita. Questo è un aspetto e siamo migliorati.

Oggi è venuto Di Lorenzo che si sta curando da un doppio infortunio, una fascite plantare e un problema al ginocchio. Tantissimi altri giocatori a Bergamo: Zaccagni doveva fare la risonanza oggi e ha priorità il club giustamente. È fondamentale vedere questo attaccamento. Dicevano non ci fosse amor proprio, che a nessuno importava. lo lo vedo e mi auguro di cuore, ma non a livello personale bensi per questi ragazzi, di raggiungere questo obiettivo qui. Per come la vivono. Sono orgoglioso, sono contento, anche se le cose andranno male. Spero di no, mi tocco".