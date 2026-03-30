Quanto valgono Italia e Bosnia? Differenza netta. E tra gli azzurri chi costa meno è Spinazzola

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Cambia poco. Superata l’Irlanda del Nord, la Nazionale italiana, allenata da Gennaro Gattuso, sfiderà la Bosnia ed Erzegovina nella finale dei playoff per l’accesso ai Mondiali 2026. Se la formazione di Belfast aveva una valutazione di mercato complessiva, stando alle stime del portale specializzato Transfermarkt, di 100 milioni di euro, quella dei ragazzi di Sarajevo è appena di poco superiore. La Bosnia arriva a 124,1 milioni di euro.. Poco lontano, appunto. Il calciatore di maggior valore è il partner offensivo di Edin Deko, quell’Ermedin Demirovic, attualmente in forza allo Stoccarda, valutato 22 milioni di euro. Lo segue un volto noto della Serie A, Tarik Muharemovic del Sassuolo: valutazione 20 milioni di euro, anche se in realtà potrebbe essere superiore. Piuttosto basso il valore medio: 5 milioni di euro a giocatore.

Gli azzurri valgono 838,5 milioni di euro.

È questa, secondo il sito specializzato Transfermarkt, la somma del valore di mercato dei giocatori convocati da Gattuso per i playoff Mondiali. Il giocatore con la stima più elevata è Sandro Tonali del Newcastle: 80 milioni di euro, seguito dall'interista Alessandro Bastoni. Completano il podio altri due nerazzurri come Nicolò Barella e Federico Dimarco, valutati 50 milioni di euro. Il più “economico” è Leonardo Spinazzola del Napoli: tra l’età e il contratto in scadenza vale solo 3,5 milioni. In media, un giocatore dell’Italia ha un valore di 30 milioni di euro. A scriverlo è Tuttomercatoweb.com.